Фото: сайт МВД РБ В Башкирии нашлись живыми пропавшие без вести подростки Фото: сайт МВД РБ

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане найдены живыми пропавшие без вести двое подростков, 16 и 17 лет. В пресс-службе МВД РБ 12 февраля сообщили, что розыск официально прекращен, несовершеннолетние живы, с ними все в порядке.

Как информировало агентство «Башинформ», 16-летняя уроженка села Кушнаренково Кушнаренковского района пропала в Уфе. В декабре прошлого года она находилась в доме бабушки. 13 декабря школьница вышла из квартиры родственницы и пропала. Еще один 17-летний подросток ушел из дома в Нефтекамске 31 января этого года. В их поисках были задействованы полицейские и волонтеры.