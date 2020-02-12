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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Очистку от загрязнений территории бывшего «Уфахимпрома» планируют начать в 2022 году

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Ликвидацию загрязнений с территории бывшего АО «Уфахимпром» планируют начать в 2022 году. Об этом стало известно на заседании комитета Госсобрания Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

«Загрязненная территория составляет 142,9 гектара, а требуется рекультивация на площади 46,7 га», — сообщил заместитель министра природопользования и экологии Нияз Фазылов.

Объем отходов в восьми шламонакопителях составляет 500 тысяч кубометров.

По словам вице-мэра Уфы Салавата Хусаинова, реализация проекта осложняется тем, что на территории продолжают работать около 10 предприятий по различным направлениям.

Контракт на ликвидацию загрязнений в 2019 году выиграло ООО «Размах ГП», предложив за работу 25 млн рублей. Однако график выполнения работ был многократно нарушен из-за внутренних проблем на предприятии.

В настоящее время утвержден новый график, согласно которому проходят проектно-изыскательские работы.

Как отметила присутствующая на заседании комитета начальник отдела экологии и охраны окружающей среды администрации Уфы Ольга Филева, в процессе исследований выяснилось, что загрязняющие вещества начали мигрировать в границах шламонакопителей и теперь требуется определить глубину их проникновения, а также их количество.

Планируется применять технологию сжигания грунта, загрязненного содержимым шламонакопителей с контролем содержания вредных веществ в выделяемом газе.

Депутаты озаботились безопасностью территории во время весеннего таяния снега. Салават Хусаинов заверил, что пока очистные сооружения исправны и способны благополучно провести паводок. С территории собирается вода, механически фильтруется и отправляется на дальнейшую доочистку.

Ожидается, что окончательный проект по ликвидации загрязнений будет готов в апреле 2020 года, в конце года состоится экологическая и государственная экспертиза, а прежде пройдут общественные слушания. После этого будет решаться вопрос о софинансировании из федерального и республиканского бюджетов.

Завод «Уфахимпром» был введен к эксплуатацию в 1942 году. Располагается в северной промышленной зоне Уфы выше Южного инфильтрационного водозабора на реке Уфа, на расстоянии 1,2 км от жилых домов.

Производство специализировалось на выработке хлорорганических соединений, эпоксидных смол, химреактивов, а также химических средств защиты растений, в процессе которого образуется опасный побочный продукт диоксин, который относится к классу наиболее токсичных веществ с мощным мутагенным, канцерогенным и имуннодепрессантным действием.

Сырье для гербицидов и эпоксидных смол — фенол, транспортировался с завода «Синтезспирт». Из-за халатности, допущенной при ремонте трубопровода, произошла утечка. Вещества попали в реку Шугуровка и Уфа до Южного водозабора. При реакции с содержащимся в воде хлором образовывались органические соединения, в том числе диоксин.

Загрязненный грунт с территории предприятия был снят и вывезен на шламонакопители. Сейчас почва загрязнена диоксинами, хлорбезолами, хлорфенолами, полихлорированными бензолами, дефинилсульфоном, нефтепрдуктами и тяжелыми металлами.

На территории действует пропускной режим.

Теги: экология
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