Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.94 ↑

EUR 69.76 ↑

12 февраля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Какой будет погода в Башкирии до конца февраля: предварительный прогноз

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Какой будет погода в Башкирии до конца февраля: предварительный прогноз Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане погода на текущей неделе будет стабильно по-зимнему холодной, а на следующей неделе заметно потеплеет. Но затем тепло вновь сменится морозными днями.

По данным Башгидрометцентра, в среду, 12 февраля, существенных осадков не ожидается. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -8,-13 градусов, местами до -18, днем -5,-10.

В четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, прогнозируется небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -11,-16, при прояснениях до -21, днем -5,-10.

Согласно данным портала gismeteo, в ближайшие выходные будет ясная погода, днем столбики термометров покажут -5,-7, ночью -9,-11.

С 18 по 21 февраля ожидается существенное потепление: днем температура воздуха составит -1,+1, ночью 0,-1. Погода в эти дни будет пасмурной и снежной.

С 22 по 24 февраля ожидаются умеренные морозы. В среднем, в светлое время суток столбики термометров покажут -5,-10, в темное время суток -11,-15.

В последнюю неделю февраля вновь немного потеплеет: днем -2,-4, ночью -7,-9.

Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе несколько начальников ЖЭУ лишились работы из-за некачественной уборки улиц от снега
В Уфе несколько начальников ЖЭУ освободили от их деятельности из-за некачественной уборки улиц от снега. Об этом стало известно 11 февраля на оперативном
В Башкирии в сугробе найден замерзший двухлетний ребенок
В Мелеузовском районе Башкортостана накануне ночью в сугробе был найден замерзший двухлетний мальчик. Информация о случившемся появилась в местных паблик
В Башкирии в сгоревшей квартире найдены тела мужчины и женщины
В квартире многоквартирного жилого дома №1 по улице Блюхера в Стерлитамаке ночью 11 февраля произошел пожар. Информация о случившемся поступила в Центр у
«Национальные логистические технологии» получат в Уфе участки без торгов для строительства
Акционерное общество «Национальные логистические технологии» получит в Уфе два земельных участка в аренду без торгов для строительства логистического по
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть