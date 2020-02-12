Фото: Ксения Калинина Какой будет погода в Башкирии до конца февраля: предварительный прогноз Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане погода на текущей неделе будет стабильно по-зимнему холодной, а на следующей неделе заметно потеплеет. Но затем тепло вновь сменится морозными днями.

По данным Башгидрометцентра, в среду, 12 февраля, существенных осадков не ожидается. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -8,-13 градусов, местами до -18, днем -5,-10.

В четверг и пятницу, 13 и 14 февраля, прогнозируется небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит -11,-16, при прояснениях до -21, днем -5,-10.

Согласно данным портала gismeteo, в ближайшие выходные будет ясная погода, днем столбики термометров покажут -5,-7, ночью -9,-11.

С 18 по 21 февраля ожидается существенное потепление: днем температура воздуха составит -1,+1, ночью 0,-1. Погода в эти дни будет пасмурной и снежной.

С 22 по 24 февраля ожидаются умеренные морозы. В среднем, в светлое время суток столбики термометров покажут -5,-10, в темное время суток -11,-15.

В последнюю неделю февраля вновь немного потеплеет: днем -2,-4, ночью -7,-9.