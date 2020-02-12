Фото: Ксения Калинина В Уфе на девятилетнего ребенка напала собака Фото: Ксения Калинина

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы накануне около 17.30 часов поступило сообщение о том, что в населенном пункте Нагаево во время прогулки на ребенка напала собака.

По данным пресс-службы Управления гражданской защиты города, девятилетнего мальчика с укусом доставили в больницу для оказания медпомощи.

Сейчас выясняется, кому принадлежит животное.

Как информировало﻿ агентство «Башинформ», ежегодно в медицинские учреждения республики по причине укусов плотоядными животными обращается 11-12 тысяч человек, значительное число таких обращений связано с нападением безнадзорных животных.

По данным Управления ветеринарии, всего в республике насчитывается около 150 тысяч безнадзорных кошек и собак, причем в городах преобладают последние. Ежегодно муниципалитеты отлавливают 51 тысячу бродячих животных, прежде всего, собак.