Фото: ИА «Башинформ» У коронавируса появилось официальное название Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 12 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила коронавирусу имя — COVID-2019. Об этом 11 февраля на встрече с журналистами сообщил руководитель организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«У нас теперь есть официальное название для нового коронавируса — COVID-2019. Согласно согласованным правилам между ВОЗ, ФАО и Всемирной организацией здравоохранения животных, нам надо было найти имя, которое не будет связано с географическим названием, животным, человеком или группой людей, легкое для произношения и связанное с заболеванием», — цитирует его слова «РИА Новости».

Гебрейесус добавил, что CO означает коронавирус, VI — вирус, а D — заболевание.

По данным на 10 февраля, вирусом во всем мире заразились более 40 тысяч человек, погибли — 908. Сейчас в Китае в изоляции находятся 45 млн человек. Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Башкирии, по данным на 10 февраля, нет ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на очередном заседании оперативного штаба по недопущению распространения заболевания проинформировал замруководителя управления Роспотребнадзора по республике Александр Жеребцов.

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

По информации регионального Минздрава, в настоящее время зафиксирован 31 случай острой вирусной инфекции у граждан, прибывших из Китая. У 24 больных результаты на коронавирусную инфекцию отрицательные.