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Мэр Уфы поручил эвакуировать мешающие вывозу снега автомобили

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

Мэр Уфы поручил эвакуировать мешающие вывозу снега автомобили Фото: Администрация Уфы

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин поручил организовать эвакуацию автомобилей, мешающих уборке снега. Соответствующее поручение он озвучил сегодня на оперативном совещании в мэрии.

Как отметил Мустафин, одной из причин сужения дорог и их загруженности стали снежные массы. Он также подчеркнул, что на данный момент мер, предпринимаемых городскими службами по расчистке города, недостаточно, и поручил их усилить. Еще одним затрудняющим обстоятельством по расчистке дорог власти называют брошенные автомобили, которые подлежат эвакуации.

Мэрия напоминает, что работа по выявлению «бесхозяйных» автомобилей продолжается. По результатам рейдов, проведенных специальной комиссией 30 и 31 января 2020 года, на таких транспортных средствах разместили соответствующие уведомления о необходимости их перемещения на другое предназначенное для хранения место.

В Орджоникидзевском районе уведомления разместили на шести транспортных средствах, в Калининском районе — на четырех.

Выявлять брошенные автомобили начали осенью 2019 года. Как отмечают власти, мера направлена на улучшение внешнего и архитектурного облика города, устранение помех уборке территорий, а также исключение потенциальной террористической угрозы.

Теги: брошенные автомобили
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