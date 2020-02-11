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11 февраля Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Под Уфой строитель завода по производству алкогольной продукции упал с высоты и погиб

ОБЩЕСТВО

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В селе Булгаково Уфимского района Башкирии произошел несчастный случай со строителем. Неделю назад мужчина погиб во время рабочего дня. Вместе с коллегами он строил завод по производству алкогольной продукции.

«Мужчина упал с высоты 5,6 метра. Спасти его не удалось — он скончался в 22-й больнице», — уточнили в республиканской Гострудинспекции.

Специалисты ведомства приступили к расследованию обстоятельств гибели строителя.

Теги: несчастный случай на производстве, Гострудинспекция
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