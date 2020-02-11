Памятник Салавату Юлаеву: Как в Уфе появилась самая крупная конная статуя в стране

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Далеко виден этот всадник на лихом коне. Пассажиры самолетов и поездов издали замечают батыра, оглядывающего родные дали. Как в Уфе появилась самая крупная конная статуя в СССР, поведала газета «Советская Башкирия» в ноябре 1967 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Вчера на торжественном митинге трудящихся Уфы открыт памятник Салавату Юлаеву – национальному герою башкирского народа, сподвижнику Емельяна Пугачева», — информировала газета 18 ноября 1967 года.

Для величественного памятника было выбрано прекрасное место: высокий, обрывистый берег красавицы Агидели – двести метров над уровнем воды. Высота самого памятника – десять метров без постамента. Приглашенный на открытие памятника директор ленинградского завода «Монумент-скульптура» заметил, что «это самая крупная конная статуя в стране».

На митинг пришли жители республики, а также гости из Москвы и Ленинграда. Среди них — автор памятника скульптор Сосланбек Тавасиев, более двадцати лет работавший над памятником Салавату Юлаеву, и автор проекта архитектор Исмагил Гайнутдинов.

Митинг открыл секретарь Уфимского горкома КПСС Мидхат Шакиров. Ленточку у памятника разрезал первый секретарь Башкирского обкома компартии Зия Нуриев. Под Гимн Советского Союза все устремили взоры туда, где гордо высится всадник на лихом коне.

«Далеко виден этот памятник – всадник на коне. Пассажиры самолетов, пароходов, поездов, автобусов издали видят его. На высокий постамент встал вздыбленный конь, укрощенный рукой могучего всадника в красочном национальном костюме. Батыр, привстав в стременах, оглядывает широкий простор Забелья, родные дали», — рассказывают в газете.

Сын Башкирии поднял массы против угнетателей, понял историческую необходимость крепкой дружбы, совместной борьбы башкирского и русского народов, говорится в публикации. «Салават поднялся над национальной ограниченностью. Он не только батыр, воин, но и поэт. Его поэзия воспевает свободу. И счастье своей жизни он видел в борьбе за дело народа, — пишет газета и отмечает: — Вот почему баи, купцы, муллы, царские чиновники стремились уничтожить саму память о Салавате Юлаеве. Но в башкирском народе свято хранилась память о национальном герое, слагались песни и легенды о нем». В издании особо подчеркивают, что «открытие памятника Салавату Юлаеву стало возможным благодаря Октябрьской революции».

Крепко связал свое творчество с Салаватом Юлаевым башкирский композитор Загир Исмагилов, продолжают в газете. Увертюру из его оперы «Салават Юлаев» исполнял оркестр на открытии памятника. «Этот памятник – символ вечной дружбы народов – воодушевляет нас на новые творческие дерзания. Я счастлив, что среди первых лауреатов премии Салавата Юлаева – и мое имя», — сказал Загир Исмагилов, поздравляя башкирский народ с открытием памятника национальному герою.

«Звучит оркестр. Хорошо дышится здесь на высоте, над Белой! Замечательному памятнику на крутом берегу полноводной башкирской реки стоять века!» — резюмировала газета.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.