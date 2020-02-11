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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В качестве даты проведения голосования по Конституции обсуждается 22 апреля - Песков

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В качестве даты проведения голосования по Конституции обсуждается 22 апреля - Песков Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию России обсуждается 22 апреля, сообщает Regnum со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, этот день в апреле находится сейчас в стадии обсуждения, однако никаких окончательных решений по дате пока не принято.

Как сообщало агентство «Башинформ», голосование по поправкам в Конституцию России планируется провести в будний день, который объявят выходным.

В качестве основной даты рассматривается среда 22 апреля.

В преддверии голосования по поправкам в Конституцию в стране развернется масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете.

Теги: голосование, конституция
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