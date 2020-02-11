Фото: Инстаграм Еще два малыша из Башкирии полетели на обследование в израильскую клинику доктора Барака Фото: Инстаграм

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Два ребенка из Башкирии со сложными диагнозами отправились в израильскую клинику «Хорев». Это стало возможно благодаря сотрудничеству республики с клиникой доктора Барака. Новость сообщила куратор проекта в Уфе Лилия Галиханова.

«Маленьких пациентов в Израиле полностью обследуют, после чего будет принято решение о дальнейшей тактике лечения», — сообщила руководитель представительства клиники в регионе.

Стоит отметить, что медицинское сотрудничество Башкирии и Израиля заключается не только в обследовании детей с тяжелыми диагнозами, но и профессиональном развитии уфимских врачей.

Первыми пациентами, которые отправились из Уфы в израильскую клинику «Хорев» доктора Барака, стали четырехлетняя Софья Гизатуллина и двухлетний Мухамажон.

В дальнейших планах уфимских и израильских врачей обследовать и лечить не только детей, но и взрослых.