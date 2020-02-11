Осужденные Башкирии сразились на льду с российскими журналистами

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ









Фото: пресс-служба УФСИН РФ по РБ

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В городе Салавате на территории исправительного учреждения осужденные исправительной колонии № 16 сыграли в хоккей с командой «Российская пресса», в состав которой вошли журналисты федеральных СМИ: «Матч ТВ», «Россия 2», «Звезда», НТВ Плюс.

По данным пресс-службы республиканского УФСИН, хоккейная команда журналистов впервые встретилась с «несвободными» противниками на залитом стадионе учреждения. Первой игре не помешал ни мороз, ни ветер. И хотя осужденные старались оправдать свое название «Батыр» и усердно боролись, команда «Российская пресса» одержала победу со счетом 12:4.

Вторую игру журналисты сыграли с сотрудниками УФСИН России по Башкортостану, в состав команды последних вошли работники «Газпром нефтехим Салавата». Матч прошел в спортивном комплексе «Салават». За сборную УФСИН сыграли начальник пенитенциарной системы республики Алексей Чириков.

«Огромное спасибо всем за участие в спортивном мероприятии. Сегодня команда УФСИН объединила все учреждения и личный состав, а нашим соперником стала потрясающая, опытная и подготовленная команда журналистов. Мы обязательно продолжим практику участия в подобных масштабных спортивных состязаниях», — отметил Алексей Чириков.

Начало игры показало насколько сильны, и настроены на победу обе команды. Первый период был активен и стремителен, соперники так и не смогли выявить явного лидера и со счетом 3:3 закончили период вничью. Во втором периоде, поняв сильные и слабые стороны противника, объединённая команда УФСИН опередила гостей, закончив период со счетом 5:4. Весь третий период российские журналисты пытались сравнять счет, но команда УФСИН России по РБ, показав командный дух, удержала свое первенство. Нелегкий, но до конца интригующий матч закончился победой сборной республиканской уголовно-исполнительной системы со счетом 6:5.

Товарищеский матч завершился награждением лучших игроков команд.

В ведомстве рассказали, что свой первый матч «Российская пресса» провела в 2001 году в рамках Матча Звезд Суперлиги — представители СМИ сыграли со сборной Федерации хоккея России. С тех пор команда провела сотни матчей, побывала в самых разных уголках страны и за её пределами и не только играла в хоккей с различными соперниками — профессионалами и любителями, но и проводила мастер-классы с юными хоккеистами и региональными журналистами. В команде выступают представители федеральных телеканалов и радиостанций, крупнейших общественно-политических изданий и интернет-порталов, а также известные в прошлом отечественные игроки.