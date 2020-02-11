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Башкирия вошла в число регионов, где быть должником «особенно неприятно»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия вошла в число регионов, где быть должником «особенно неприятно» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Генпрокуратура РФ назвала регионы, где быть должником особенно неприятно, сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура проанализировала практику выявления нарушений российского законодательства коллекторскими организациями и назвала регионы, где коллекторы при взыскании долгов «не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками»; вводят граждан в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, возможности применения к ним административного и уголовного преследования, принадлежности кредитора к органам государственной власти.

Республика Башкортостан вошла в число регионов, где коллекторы часто распространяют конфиденциальную информацию и персональные данные. Также такие случаи зарегистрированы в Удмуртии, Бурятии, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской, Пензенской, Пермской, Ростовской, Ярославской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.

В целом, по информации Генпрокуратуры, в 2019 году прокуроры выявили 500 нарушений законов коллекторами.

Факты приема на работу в коллекторские организации работников без проверки сведений о возможных судимостях выявлялись в Алтайском крае, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Тюменской и Ярославской областях.

Отмечается, что факты оказания психологического давления, унижения чести и достоинства граждан пресечены в Удмуртии, Республике Марий Эл, Воронежской, Калининградской, Кировской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Ульяновской, Ярославской областях.

Теги: рейтинг, долги
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