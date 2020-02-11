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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Стендап-комик Юлия Ахмедова «серьёзно поговорит» с жителем Уфы, который не хочет жениться

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ТНТ в Уфе

Стендап-комик Юлия Ахмедова «серьёзно поговорит» с жителем Уфы, который не хочет жениться Фото: пресс-служба ТНТ в Уфе

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Уфимец Ильдар Хасанов стал героем первого выпуска нового шоу «Нам надо серьезно поговорить» на канале ТНТ. Одна из лучших женщин-комиков в стране Юлия Ахмедова будет помогать женщинам сделать так, чтобы мужчины их услышали, а сильной половине — понять, что происходит у девушек в голове.

В начале каждого выпуска героиня делится с Юлей реально существующей проблемой во взаимоотношениях со своим партнером. Затем они вместе приглашают виновника на стендап, и Юля с ним «серьезно» говорит. При этом мужчина до последнего не подозревает, что его ждет, реально удивляясь, откуда Ахмедова знает подробности его личной жизни.

Девушка Ильдара 2 года назад услышала заветное «Ты выйдешь за меня?», однако воз и ныне там — Ильдар жениться не торопится, а главное — не считает это серьезной проблемой. Юля Ахмедова попытается сделать так, чтобы Ильдар понял свою ошибку… на глазах у всей страны.

«Когда моя девушка пригласила меня на стендап-концерт, я никак не ожидал, что стану его главным героем, — признаётся Ильдар. — Сказать, что был удивлен тому, что Юля Ахмедова знает про меня абсолютно всё — ничего не сказать. Меня застали врасплох! Признаюсь, некоторые шутки били по больным местам, но, надеюсь, мне удалось держать лицо. Я и сам занимаюсь стендапом, и считаю, что у меня неплохое чувство юмора, поэтому старался смеяться над собой вместе со зрителями».

Теги: ТНТ
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