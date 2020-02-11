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В Башкирии за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 40 тысяч человек

ОБЩЕСТВО
Фото: Соцсети

В Башкирии за неделю гриппом и ОРВИ заболели почти 40 тысяч человек Фото: Соцсети

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии эпидемический порог по заболеванию ОРВИ и гриппом превышен на 60,3%. В Уфе этот показатель еще больше — порог превышен на 94,6%. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю вирусную инфекцию подхватили 36 567 человек, причем больше 65% из них — дети.

«Превышение эпидемических порогов наблюдается среди всех возрастных групп за исключением детей от 0 до 2 лет: среди детей с 3 до 6 лет — на 18,8%, с 7 до 14 лет — на 64,9%, взрослого населения — на 36,7%», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии.

В Уфе диагноз ОРВИ поставлен 11 157 пациентам. Кроме столицы региона, превышение эпидпорога зарегистрировано в городе Октябрьском и Туймазинском районе.

В 167 школах и 10 детских садах с 10 по 16 февраля действует карантин. Дети переведены на дистанционное обучение.

Теги: грипп, ОРВИ, Роспотребнадзор
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