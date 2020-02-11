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Жителей Башкирии просят уточнять данные военных захоронений в Калининградской области

ОБЩЕСТВО
Фото: Новый Калининград

Жителей Башкирии просят уточнять данные военных захоронений в Калининградской области Фото: Новый Калининград

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Калининградской области проходит акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии. Благодаря опубликованным архивам Министерства обороны калининградские историки поименно выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

В базе данных сейчас представлены сведения о свыше 145 тысячах советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве.

Благодаря деятельности калининградской общественной организации «Наказ» удалось актуализировать информацию о почти 25 тысячах павших воинов.

В 2020 году, в канун празднования 75-летия Победы, жители большинства субъектов Российской Федерации, в том числе и Башкортостана, традиционно планируют посетить места захоронений советских воинов.

В этой связи инициаторы акции обратились к жителям регионов России с просьбой предварительно уточнять информацию о местах захоронений их родственников, погибших и захороненных на территории Восточной Пруссии.

В ходе уточнения актуальных данных рекомендуется воспользоваться Книгой памяти Калининградской области, размещенной на сайте.

Теги: память, 75 лет Победы, военные захоронения
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