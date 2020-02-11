Башкирия в федеральных СМИ: В Уфе врачи прятались от пациента с подозрением на коронавирус

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Москве в честь 100-летия Башкортостана открывается выставка «Семь девушек». На открытии экспозиции выступит певица Алсу.

Ярким завершением празднования 100-летия Башкортостана станет открытие выставки картин «Семь девушек» в Полномочном представительстве республики при Президенте РФ. Об этом сообщили в «Российской газете». «Семь девушек» — это творческий проект, объединивший работы семи разных художников. Каждый из них в своей самобытной творческой манере переосмыслил народную легенду о семи бесстрашных сестрах, которые не покорились врагу, поясняют в газете, отметив, что автором проекта выступила супруга главы РБ Каринэ Хабирова. Сообщается также, что «Семь девушек» станут постоянной экспозицией концертного зала представительства Башкортостана. В торжественном открытии выставки сегодня, 11 февраля, примут участие члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, представители правительства Москвы, творческой интеллигенции и башкирского землячества. С концертной программой выступят певица Алсу, ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова и творческие коллективы Башкирского культурного центра Москвы, информировала «РГ».

Доплата «классным». Ежемесячные выплаты классным руководителям из федерального бюджета не будут подразумевать прекращение региональных выплат, которые у педагогов уже были. Об этом «Парламентской газете» заявила глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Согласно проекту постановления Минпросвещения о спецдоплате классным руководителям, на ежемесячные выплаты педагогам в 2020 году из федерального бюджета планируется направить 24,5 млрд рублей. «Эти выплаты получат порядка 800 тысяч педагогов», — сообщила сенатор от Башкирии, подчеркнув, что «это не только существенная финансовая поддержка учителей, но и подтверждение особого статуса классного руководителя и его повышенной ответственности». По её словам, классное руководство должно восприниматься в России как важнейшая госзадача по воспитанию подрастающего поколения. «О дополнительных выплатах классным руководителям в размере не менее 5 тысячи рублей, напомню, говорил Президент России Владимир Путин в своём Послании к Федеральному Собранию», — добавила Гумерова.

Как в Уфе врачи прятались от пациента с подозрением на коронавирус, рассказали многие федеральные СМИ. По данным «Росбалта», «прилетевший из Пекина молодой человек вернулся домой в Уфу и почувствовал недомогание, но не смог пройти обследование в местной больнице. Медперсонал инфекционной больницы № 4 в ужасе разбежался, как только услышал, что он восемь месяцев провел в Китае». В итоге молодого человека отправили в приемный покой, однако и дежурная от него убежала. Врачи разговаривали с пациентом через закрытые двери и отправили его на выход через черный ход, сообщил портал.

В Минздраве Башкирии сообщили, что по факту инцидента проводится служебная проверка, но «документальных подтверждений нет», добавили по этой теме в «Ленте.ру», уточнив, что в мире коронавирусом заражено 36,5 тысячи человек, двое из них находятся в России: один в Тюмени, второй в Чите. Жертвами вируса стали около 1000 жителей Китая.

«Уфа» ищет свое лицо. Руководство ФК «Уфа» к сезону-2020/21 планирует изменить основные цвета клуба, а также обновить эмблему. Об этом ТАСС сообщил гендиректор уфимцев Шамиль Газизов. Традиционными для клуба являются красный и зеленый цвета, которые присутствуют как на эмблеме, так и в игровой форме, говорится в сообщении. «Мы в прошлом году потихонечку начали движение в сторону фиолетового цвета [в форме команды]. Эмблема клуба останется, просто поменяются цвета. Нас все устраивает, но мы, наверное, ищем свое лицо», — сказал Газизов, добавив, что «логотип, наверное, изменим к следующему чемпионату».

Убитый под административным надзором. «RT» вернулся к обсуждаемой на прошлой неделе новости и сообщил, что «адвокат, представляющий интересы уфимца Владимира Санкина, которого обвиняют в убийстве подозреваемого в педофилии мужчины, заявил, что скончавшийся находился под административным надзором после выхода из колонии». «В последний раз он вышел из мест лишения свободы в октябре 2018 года и находился под административным надзором восемь лет. Есть вопросы к правоохранителям, как они следили за ним, поставили ли соседей мужчины в известность, кто живёт рядом», — приводит телеканал слова юриста и уточняет, что его подзащитный два месяца будет находиться под домашним арестом. «30 января Санкин в ходе драки убил 54-летнего Владимира Зайцева, который, как предполагается, заманил к себе в квартиру двух мальчиков и собирался совершить над ними насильственные действия», — напомнил «RT».