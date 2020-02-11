В мэрии Уфы планируют использовать труд осужденных в строительстве

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в администрации города поручил изучить продукцию, которую выпускают предприятия исправительной системы Башкирии и предусмотреть возможность использования труда осужденных на городских объектах.

Начальник Управления ФСИН Анатолий Чириков сообщил, что в настоящее время в Башкирии отбывают наказание свыше 12 тысяч осужденных, из них 90 процентов жители республики. При совершении преступлений они причинили ущерб пострадавшим, и чтобы его возмещать, необходимо организовать им трудоустройство, загрузить производственные мощности и создать рабочие места.

«Сейчас работают 11 производств, которые представляют собой полноценные промышленные предприятия. Общая площадь 285 тысяч квадратных метров, а ежегодно выпускают продукции на сумму более 2 млрд рублей», — сказал Анатолий Чириков.

Осужденные работают на машиностроительных предприятиях, в металлообработке, на производстве оборудования для предприятий общепита, нефтяной промышленности. Также производят контейнеры для сбора ТБО, вентиляторов, сувениров, а также строительных материалов — блоков, плитки. Предприятия ФСИН выпускают и продукты питания: колбасу, муку, крупы, хлеб, овощи, молоко и полуфабрикаты.

Анатолий Чириков отметил, что предприятия ФСИН готовы сотрудничать с мэрией по предоставлению рабочей силы для выполнения работ осужденными, которые имеют право передвигаться без конвоя, и отбывающих наказание в колонии-поселении. Их можно трудоустроить на объектах по благоустройству, озеленению, переработке и сортировке отходов. Также есть потенциал использования труда осужденных, которые приговорены к принудительным работам — от этих предложений осужденные не имеют права отказаться, в результате оплата труда идет на возмещение причиненного ущерба.

Для этого планируется создать сеть исправительных центров, один из них уже создан при колонии №6 в Стерлитамаке.