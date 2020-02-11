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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе несколько начальников ЖЭУ лишились работы из-за некачественной уборки улиц от снега

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Уфе несколько начальников ЖЭУ лишились работы из-за некачественной уборки улиц от снега Фото: автор

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе несколько начальников ЖЭУ и управляющих компаний лишились работы из-за некачественной уборки улиц от снега. Об этом стало известно 11 февраля на оперативном совещании в администрации столицы республики.

По воскресному объезду города доложил первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов. По его словам, на примере Дёмского района было показано, как нужно организовывать работу по очистке улиц от снега.

«В целом же, отсутствует правильная организация работы: нет этапности, перехода, реагирования на складывающуюся ситуацию по прогнозу погоды. На месте мы все эти вопросы решили. Были приняты решения, в том числе и дисциплинарного характера, по кадровым моментам. Работу будем продолжать», — доложил он.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин уточнил, что были освобождены от работы несколько начальников ЖЭУ и управляющих компаний.

«Дальше обучать будем тех, кто будет реагировать на это обучение», — добавил Салават Хусаинов.

«Продолжайте эту работу. Если руководители не слышат, меняйте их, подбирайте новые кадры. Освобождайте тех людей, которые не хотят, не слышат и не понимают, что такое уборка и содержание территории», — подчеркнул глава города.

Ульфат Мустафин поручил главам районов усилить контроль за выполнением работы на местах.

«То, что сегодня делается Управлением коммунального хозяйства, Управлением жилищного хозяйства, жилищниками и так далее, недостаточно», — заметил он.

Кто именно лишился работы из-за некачественной очистки улиц от снега, в мэрии уточнять не стали.

Теги: ЖЭУ, ЖКХ, благоустройство, мэрия
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