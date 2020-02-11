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В Башкирии найден пропавший без вести 17-летний подросток

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт МВД РБ

В Башкирии найден пропавший без вести 17-летний подросток Фото: сайт МВД РБ

УФА, 11 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане завершились поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка. Накануне с сайта МВД РБ была удалена ориентировка по его розыску. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе республиканского МВД, молодой человек был найден живым. Где он находился чуть больше недели, почему ушел из дома и скрывался, а также где его нашли, в ведомстве пояснять не стали.

Как информировало агентство «Башинформ», подросток пропал 3 февраля. Его поисками занялись полицейские Дуванского района.

Теги: поиски пропавших, МВД РБ
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