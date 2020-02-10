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В Центре дезинфекции опровергли информацию об обработке жилого дома в Уфе от коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В Центре дезинфекции опровергли информацию об обработке жилого дома в Уфе от коронавируса Фото: соцсети

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Центре дезинфекции Башкортостана опровергли информацию об обработке жилого дома в Уфе от коронавирусной инфекции.

Как сообщил сегодня главный врач Центра Павел Мочалкин, сведения о дезинфекции многоквартирного дома на улице Российской, 24 якобы из-за одного из жильцов, приехавшего из Китая, не соответствуют действительности.

﻿«Там, действительно, проводились стандартные дезинфекционные мероприятия, но не от коронавируса. Никто из жильцов в последнее время не прибывал из КНР. К сожалению, мы не имеем права распространять персональные данные и не можем сказать, обработка от какой инфекции была, и в какой квартире живет человек. Еще раз повторюсь, это были плановые профилактические мероприятия, которые мы проводим в соответствии с санитарным законодательством. Есть перечень инфекционных заболеваний, при которых они выполняются», — сказал руководитель учреждения.

Теги: дезинфекция, короновирус
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