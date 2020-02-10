Москва в Москово: дети из районов Башкортостана сразились со звездным десантом





















УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Ольга Маловица/.

Жители Дюртюлинского района Башкирии стали зрителями большого спортивного праздника, организованного в минувшее воскресенье «Газпром трансгаз Уфа». В село Москово приехала сборная «Российская пресса», за которую играют ветераны отечественного спорта и федеральные журналисты.

Мальчишки вместе с папами с удовольствием общались и фотографировались на память с титулованными хоккеистами: двукратным обладателем Кубка КХЛ, трехкратным чемпионом России Алексеем Бадюковым, чемпионом мира, бронзовым призером Олимпийских игр Андреем Николишиным и другими звездами.

Главные события дня – два товарищеских матча. Первой сражаться на лед с «Российской прессой» вышла сборная четырех районов Башкирии (за нее играют ребята из Дюртюлинского, Аскинского, Балтачевского и Татышлинского районов). Молодежь играла отчаянно, но победить не хватило опыта. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу московских гостей.

После победы над юношеской сборной игроки «Российской прессы» делились впечатлениями. Журналисты «пытали» спортсменов: уступали они ребятам хоть немного? Ведь игроки юношеской сборной совсем неопытные.

«Поддаваться нет никакого смысла. Наоборот, я стараюсь выкладываться на максимум. Молодежи нужно прививать желание и умение биться до конца. Брать то, что плохо лежит, – слишком просто, надо сражаться, – говорит игрок «Российской сборной», комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов . – Понятно, что ребята немного робели, в конце концов с ними на лед вышли Николишин, Сычёв, Копейкин, Бадюков. В такой ситуации сложно собраться и как-то себя показать. Кроме того, это сборная команда, поэтому кое-что у них не получилось, но общий уровень очень хороший. Потенциал у юношей есть. Вообще мы очень рады в очередной раз приехать в Башкирию. Мы в Москве снега не видели до середины января, поэтому очень приятно, что всё вокруг белым-бело, настроение замечательное – солнечный день!».

«Было очень трудно, но интересно играть! Такие звезды приехали к нам, я очень рад возможности выйти на лед вместе с ними, хотя немного обидно, что мы проиграли», – поделился Ильнар Камалов, нападающий сборной юношеской сборной четырех районов Башкирии.

К слову, юному спортсмену всего 15 лет, занимается хоккеем он с 5 класса. Такие живые мастер-классы, игры с звездами НХЛ и КХЛ – лучшая спортивная «прививка» для подростков.

«Газпром трансгаз Уфа» системно занимается поддержкой спорта в районах Башкирии. А еще устраивает спортивные состязания-праздники, свидетелями одного из них оказались жители села Москово.

«Спорт объединяет коллективы. На протяжении многих лет занимаясь хоккеем, футболом, баскетболом, волейболом, мы, конечно же, вовлекаем нашу молодежь в это движение. Ребята показывают замечательные примеры мастерства, побеждая на различных соревнованиях российского уровня. Встречи с командой «Российская пресса», игроки которой занимаются пропагандой отечественного спорта, мы проводим уже не в первый раз. У нас хоккейная республика, мальчишки любят хоккей, мы все любим хоккей! Поэтому такие мероприятия настраивают подрастающее поколение на нужный лад. Юноши начинают серьезно заниматься и показывать достойные результаты», – объясняет важность подобных спортивных мероприятий генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа», депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Шамиль Шарипов.

Товарищеский матч между сотрудниками «Газпром трансгаз Уфа» и «Российской прессой» оказался весьма зрелищным. В прошлом году газотранспортники проиграли московским гостям, а в этом году взяли реванш! При огромной поддержке трибун, на домашнем льду, сборная «Газпром трансгаз Уфа» разгромила «Российскую прессу» со счетом 7:4! Эмоции, витавшие в воздухе, грели и спортсменов, и зрителей в этот холодный воскресный день. Не зря капитан команды газотранспортников Юлия Голованова говорила перед матчем журналистам, что главное качество хоккеиста – это упорство и воля к победе. Тогда ни один, даже самый титулованный, противник не страшен.