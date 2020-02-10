Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.47

EUR 69.62

10 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Москва в Москово: дети из районов Башкортостана сразились со звездным десантом

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Ольга Маловица/.

Жители Дюртюлинского района Башкирии стали зрителями большого спортивного праздника, организованного в минувшее воскресенье «Газпром трансгаз Уфа». В село Москово приехала сборная «Российская пресса», за которую играют ветераны отечественного спорта и федеральные журналисты.

Мальчишки вместе с папами с удовольствием общались и фотографировались на память с титулованными хоккеистами: двукратным обладателем Кубка КХЛ, трехкратным чемпионом России Алексеем Бадюковым, чемпионом мира, бронзовым призером Олимпийских игр Андреем Николишиным и другими звездами.

Главные события дня – два товарищеских матча. Первой сражаться на лед с «Российской прессой» вышла сборная четырех районов Башкирии (за нее играют ребята из Дюртюлинского, Аскинского, Балтачевского и Татышлинского районов). Молодежь играла отчаянно, но победить не хватило опыта. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу московских гостей.

После победы над юношеской сборной игроки «Российской прессы» делились впечатлениями. Журналисты «пытали» спортсменов: уступали они ребятам хоть немного? Ведь игроки юношеской сборной совсем неопытные.

«Поддаваться нет никакого смысла. Наоборот, я стараюсь выкладываться на максимум. Молодежи нужно прививать желание и умение биться до конца. Брать то, что плохо лежит, – слишком просто, надо сражаться, – говорит игрок «Российской сборной», комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов. – Понятно, что ребята немного робели, в конце концов с ними на лед вышли Николишин, Сычёв, Копейкин, Бадюков. В такой ситуации сложно собраться и как-то себя показать. Кроме того, это сборная команда, поэтому кое-что у них не получилось, но общий уровень очень хороший. Потенциал у юношей есть. Вообще мы очень рады в очередной раз приехать в Башкирию. Мы в Москве снега не видели до середины января, поэтому очень приятно, что всё вокруг белым-бело, настроение замечательное – солнечный день!».

«Было очень трудно, но интересно играть! Такие звезды приехали к нам, я очень рад возможности выйти на лед вместе с ними, хотя немного обидно, что мы проиграли», – поделился Ильнар Камалов, нападающий сборной юношеской сборной четырех районов Башкирии.

К слову, юному спортсмену всего 15 лет, занимается хоккеем он с 5 класса. Такие живые мастер-классы, игры с звездами НХЛ и КХЛ – лучшая спортивная «прививка» для подростков.

«Газпром трансгаз Уфа» системно занимается поддержкой спорта в районах Башкирии. А еще устраивает спортивные состязания-праздники, свидетелями одного из них оказались жители села Москово.

«Спорт объединяет коллективы. На протяжении многих лет занимаясь хоккеем, футболом, баскетболом, волейболом, мы, конечно же, вовлекаем нашу молодежь в это движение. Ребята показывают замечательные примеры мастерства, побеждая на различных соревнованиях российского уровня. Встречи с командой «Российская пресса», игроки которой занимаются пропагандой отечественного спорта, мы проводим уже не в первый раз. У нас хоккейная республика, мальчишки любят хоккей, мы все любим хоккей! Поэтому такие мероприятия настраивают подрастающее поколение на нужный лад. Юноши начинают серьезно заниматься и показывать достойные результаты», – объясняет важность подобных спортивных мероприятий генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа», депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Шамиль Шарипов.

Товарищеский матч между сотрудниками «Газпром трансгаз Уфа» и «Российской прессой» оказался весьма зрелищным. В прошлом году газотранспортники проиграли московским гостям, а в этом году взяли реванш! При огромной поддержке трибун, на домашнем льду, сборная «Газпром трансгаз Уфа» разгромила «Российскую прессу» со счетом 7:4! Эмоции, витавшие в воздухе, грели и спортсменов, и зрителей в этот холодный воскресный день. Не зря капитан команды газотранспортников Юлия Голованова говорила перед матчем журналистам, что главное качество хоккеиста – это упорство и воля к победе. Тогда ни один, даже самый титулованный, противник не страшен.

Теги: Газпром трансгаз Уфа, хоккей
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".
Если у вас есть новости, достойные внимания СМИ, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии продолжаются морозы, температура воздуха понизится до -30°
В Башкирии сохраняется морозная погода. По данным Башгидромета, сейчас в Уфе столбики термометров показывают -21°. Сегодня, 9 февраля - местами небольшо
Участница из Башкирии набрала самый высокий балл на телешоу «Ну-ка, все вместе!»
В вокальном шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!» 27-летняя Азалия Гайнетдинова из города Салавата заняла первое место. Она набрала самое высокое
В Нефтекамске пройдет Urban Bike Day
9 февраля в Нефтекамске пройдет Urban Bike Day, посвященный развитию велосипедной культуры города. Нефтекамский Дворец творчества станет центром велосипе
Голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов получил предложение из Европы
Футбольный клуб «Уфа» рискует потерять основного голкипера Александра Беленова. Как стало известно агентству «Башинформ», 33-летний вратарь получил хорош
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть