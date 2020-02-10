Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ожидается потепление Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии после морозов под 30 градусов и сильного ветра ожидается небольшое потепление.

Как сообщает сайт Башгидрометцентра, во вторник, 11 февраля, ночью и днем небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, температура воздуха ночью -9,-14 градусов, днем от 5 до 10 градусов мороза.

Как отмечают синоптики, на текущей неделе погодные условия большей частью будут определяться западной периферией антициклона. Температура воздуха сохранит свою положительную аномалию, но уже на 4-5 градусов выше нормы.