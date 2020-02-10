Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.47

EUR 69.62

10 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ожидается потепление

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии ожидается потепление Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии после морозов под 30 градусов и сильного ветра ожидается небольшое потепление.

Как сообщает сайт Башгидрометцентра, во вторник, 11 февраля, ночью и днем небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный, температура воздуха ночью -9,-14 градусов, днем от 5 до 10 градусов мороза.

Как отмечают синоптики, на текущей неделе погодные условия большей частью будут определяться западной периферией антициклона. Температура воздуха сохранит свою положительную аномалию, но уже на 4-5 градусов выше нормы.

Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".
Если у вас есть новости, достойные внимания СМИ, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии продолжаются морозы, температура воздуха понизится до -30°
В Башкирии сохраняется морозная погода. По данным Башгидромета, сейчас в Уфе столбики термометров показывают -21°. Сегодня, 9 февраля - местами небольшо
Участница из Башкирии набрала самый высокий балл на телешоу «Ну-ка, все вместе!»
В вокальном шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!» 27-летняя Азалия Гайнетдинова из города Салавата заняла первое место. Она набрала самое высокое
В Нефтекамске пройдет Urban Bike Day
9 февраля в Нефтекамске пройдет Urban Bike Day, посвященный развитию велосипедной культуры города. Нефтекамский Дворец творчества станет центром велосипе
Голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов получил предложение из Европы
Футбольный клуб «Уфа» рискует потерять основного голкипера Александра Беленова. Как стало известно агентству «Башинформ», 33-летний вратарь получил хорош
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть