Фото: ОНФ В аптеках Башкирии выявлен лимитированный отпуск медицинских масок Фото: ОНФ

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

«Молодежка ОНФ» проводит мониторинг цен на маски и противовирусные препараты во всех регионах России. В Исполкоме Общероссийского народного фронта работает ситуационный центр. Здесь в режиме реального времени идет обработка результатов проверок аптек, фиксируются все факты завышения цен на противовирусные препараты и маски. Во время рейда в Башкортостане общественники столкнулись с ситуацией, когда фармацевты отпускали лимитированное количество масок одному покупателю.

«В Уфе в аптеке сети ГУП «Башфармация» мы попытались купить маски поштучно. Фармацевт, ссылаясь на внутреннее распоряжение руководства сети, сказала, что больше пяти масок в одни руки они не продают. Мы предложили оформить два чека и продать нам таким образом десять масок. Сотрудник аптеки пошла навстречу и разделила покупку на два кассовых чека», – рассказал участник региональной команды «Молодежки ОНФ» Тимур Абдрашитов.

«В аптечном пункте в торговом центре «Зеленый рынок» на улице Юрия Клыкова, 87, нам сообщили, что поставщик установил отпускную цену за одну маску – 20 рублей. При такой стоимости они не готовы делать закупки, поэтому масок в продаже нет», – сообщила участница региональной команды «Молодежки ОНФ» в Калмыкии Джиргал Бадмаева

«Самый большой разброс цен – от 1 060 до 1 450 рублей – зафиксирован на «Тамифлю» и «Амиксин» №10 – от 890 до 1 215 рублей. Согласитесь, разница в 300–400 рублей на один и тот же препарат – внушительная», – отметила участница команды «Молодежки ОНФ» в Югре Татьяна Еремина.

В Элисте медицинских масок не оказалось в четырех из шести проверенных аптек. Фармацевты объяснили это резким повышением закупочных цен.. Рейды в Югре выявили рост цен на противовирусные препараты.В некоторых аптеках Ханты-Мансийска медицинских масок нет в продаже. Самые дешевые маски – 35 руб за упаковку из пяти штук. Цены на защитные маски разнятся и в самом крупного городе региона – Сургуте. Напомним, что президент России, Владимир Путин призвал лишать лицензии те аптеки, которые на фоне вспышки коронавируса повысили цены на маски.

Мониторинг аптек «Молодежки ОНФ» завершится 11 февраля. По итогам рейдов будут установлены регионы с максимальной наценкой на противовирусные препараты и маски.