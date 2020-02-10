Фото: Олег Яровиков В Башкирии собрали 11 тысяч фотографий для дороги памяти в парке «Патриот» Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Более 11 тысяч фотографий красноармейцев собрали в Башкирии для мультимедийной галереи «Дорога памяти», которая откроется в подмосковном парке «Патриот» в мае. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Сбор писем и фотографий из личных архивов фронтовиков, написанных в годы Великой Отечественной войны, для их копирования и перевода в электронную базу осуществляется сотрудниками военных комиссариатов республики», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Башкирии собраны материалы на более чем 163 тысячи участников войны, среди них — больше 500 писем. Мультимедийная галерея «Дорога памяти» строится в подмосковном парке «Патриот». Это будет филиал Центрального музея Вооруженных Сил России, его откроют одновременно с главным храмом Вооруженных Сил РФ в преддверии празднования 75-летия Победы. Как подчеркнули в пресс-службе, сбор сведений продолжается. Жителей Башкирии просят обратиться в военкоматы с фотографиями и сведениями о своих родных и близких, участниках Великой Отечественной войны.