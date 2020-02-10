Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.47

EUR 69.62

10 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии выхаживают обессилевшую сову

ОБЩЕСТВО
Фото: национальный парк «Башкирия», Vk

В Башкирии выхаживают обессилевшую сову Фото: национальный парк «Башкирия», Vk

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сотрудники одной из турбаз в конце января нашли лежащую на земле птицу. Как сообщили в пресс-службе национального парка «Башкирия», видимых повреждений у нее не было, сову положили в теплом помещении, пытались кормить, думали, что она поправится. Но лучше ей не становилось, тогда работники турбазы обратились в национальный парк.

Начальник научного отдела Лилия Султангареева решила выходить неясыть длиннохвостую.

«Мы сразу поехали, забрали птицу, — сообщила Лилия Султангареева. — Она была очень вялой, хотя ран не обнаружили. Показали ветеринару в Мелеузе, в клинике ей сделали рентген, назначили лечение. Переломов нет, теперь нужно наблюдать, лечу с тех пор».

Через неделю неясыть немного ожила, замахала крыльями, начала есть мясо, обороняться от кошки, когда та пыталась подойти поближе. Прошла еще одна неделя — сейчас птица всё еще слаба, летать не может, хотя заметно окрепла.

Есть предположение, что неясыть могла удариться о большое витражное стекло здания турбазы. Ее раньше часто видели во время охоты на мелких птичек.

В национальном парке надеются, что пернатая красавица поправится и благополучно вернется в естественную среду обитания.

Теги: птицы, национальный парк
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".
Если у вас есть новости, достойные внимания СМИ, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии продолжаются морозы, температура воздуха понизится до -30°
В Башкирии сохраняется морозная погода. По данным Башгидромета, сейчас в Уфе столбики термометров показывают -21°. Сегодня, 9 февраля - местами небольшо
Участница из Башкирии набрала самый высокий балл на телешоу «Ну-ка, все вместе!»
В вокальном шоу телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!» 27-летняя Азалия Гайнетдинова из города Салавата заняла первое место. Она набрала самое высокое
В Нефтекамске пройдет Urban Bike Day
9 февраля в Нефтекамске пройдет Urban Bike Day, посвященный развитию велосипедной культуры города. Нефтекамский Дворец творчества станет центром велосипе
Голкипер ФК «Уфа» Александр Беленов получил предложение из Европы
Футбольный клуб «Уфа» рискует потерять основного голкипера Александра Беленова. Как стало известно агентству «Башинформ», 33-летний вратарь получил хорош
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть