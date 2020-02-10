Фото: национальный парк «Башкирия», Vk В Башкирии выхаживают обессилевшую сову Фото: национальный парк «Башкирия», Vk

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сотрудники одной из турбаз в конце января нашли лежащую на земле птицу. Как сообщили в пресс-службе национального парка «Башкирия», видимых повреждений у нее не было, сову положили в теплом помещении, пытались кормить, думали, что она поправится. Но лучше ей не становилось, тогда работники турбазы обратились в национальный парк.

Начальник научного отдела Лилия Султангареева решила выходить неясыть длиннохвостую.

«Мы сразу поехали, забрали птицу, — сообщила Лилия Султангареева. — Она была очень вялой, хотя ран не обнаружили. Показали ветеринару в Мелеузе, в клинике ей сделали рентген, назначили лечение. Переломов нет, теперь нужно наблюдать, лечу с тех пор».

Через неделю неясыть немного ожила, замахала крыльями, начала есть мясо, обороняться от кошки, когда та пыталась подойти поближе. Прошла еще одна неделя — сейчас птица всё еще слаба, летать не может, хотя заметно окрепла.

Есть предположение, что неясыть могла удариться о большое витражное стекло здания турбазы. Ее раньше часто видели во время охоты на мелких птичек.

В национальном парке надеются, что пернатая красавица поправится и благополучно вернется в естественную среду обитания.