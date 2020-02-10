Фото: Ксения Калинина Из-за проблемы с отсутствием жилья в Башкирии не хватает полицейских Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на оперативном совещании в правительстве Башкирии 10 февраля о проблемах в организации работы патрульно-постовой службы доложил замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ Артур Сайфуллин.

«Важным аспектом в обеспечении безопасности граждан и укреплении правопорядка является эффективная охрана порядка на улице и в общественных местах, которую осуществляют сотрудники патрульно-постовой службы полиции в 28 территориальных органах внутренних дел. На сегодняшний день в организации работы патрульной службы имеется ряд проблем. Основная – это некомплект личного состава, который вырос в течение прошлого года с шести до десяти процентов. Значительная его доля приходится на Уфу. Одной из причин, увеличивающей некомплект, является недостаточный уровень обеспеченности жильем. К примеру, около 70 процентов личного состава ППС Уфы – выходцы из районов республики. Они проживают в городе у родственников или на съемных квартирах», — сообщил Артур Сайфуллин.

По его словам, за последние десять лет, с момента передачи общежития УВД города Уфы в муниципальную собственность, служебное жилье сотрудникам ППС за счет органов власти и местного самоуправления не предоставлялось.

Кроме того, оставляют желать лучшего условия несения постовой службы нарядов ППС. Из 59 уфимских стационарных постов полиции, которые оборудованы за счет средств местного бюджета, 58 установлены с 1993 по 2011 годы. Большинство из них уже выработали свой ресурс и непригодны для несения службы. Положительный пример – Нефтекамск, где администрация города в прошлом году установила современный пост полиции.

Отдельно замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ остановился на проблемах кавалерийских подразделений ППС.

«Этот вид наряда эффективен в условиях республики. Патрулирование мест массового отдыха производится в конном порядке. Формирование конных подразделений в Башкирии началось в 1998 году при всесторонней поддержке администраций Уфы и Нефтекамска, а также Абзелиловского района. В строю уфимского и нефтекамского подразделений насчитывается 20 лошадей, из которых девять в возрасте более 15 лет, четыре – в возрасте более 20 лет. Последнее приобретение – семь лошадей – было сделано в 2011 году в Уфе за счет городского бюджета», — пояснил представитель МВД Башкирии.

Кроме того, он затронул проблемы, касающиеся участковых и их рабочего места, а также финансирования деятельности народных дружин.

После доклада глава Башкортостана Радий Хабиров внес предложения для улучшения сложившейся ситуации.

«Мы с органами внутренних дел делаем одно общее дело: делаем так, чтобы наши жители жили комфортно. Одним из важнейших элементов комфорта является вопрос безопасности. Здесь совершенно точно есть над чем поработать. Что мы берем на себя. Начнем с незначительного – мы должны сохранить кавалерийскую службу, все-таки в Башкортостане живем. Коллег надо поддержать – не о больших деньгах идет речь. Кроме того, поручаю главам муниципалитетов, чтобы в течение февраля везде были проведены совещания с участием представителей МВД. Надо обсудить ряд вопросов: перспективы по ремонту и приведению в порядок служебных помещений, в целом поговорить о текущих проблемах, касающихся патрулирования, жалоб граждан, участковых пунктов полиции. У нас будет дорожная карта, по которой мы будем двигаться. Еще одна история: я бы попросил глав муниципалитетов рассмотреть возможность выделения хотя бы одной-двух комнат в общежитиях или каким-то образом немножко оказать содействие в обеспечении жильем, особенно в городах. Мы много вопросов решаем для медиков, учителей, бюджетников, но главам муниципалитетов нужно обратить внимание на сотрудников ППС и участковых», — сказал руководитель региона.