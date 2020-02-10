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МВД Башкирии предупреждает об изменениях, касающихся выдачи справок о судимости

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МВД Башкирии предупреждает об изменениях, касающихся выдачи справок о судимости Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В России с 10 февраля 2020 года произошли изменения по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости. Как сообщает пресс-служба МВД РБ, вступил в силу приказ МВД России «Об утверждении Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».

Согласно документу, исключена возможность подачи заявления и выдачи готового документа в территориальных органах МВД России на районном уровне.

Теперь заявление о выдаче справки о судимости можно подать:

— в филиалах МФЦ «Мои документы»;

— через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в электронном виде;

— в информационном центре МВД по Республике Башкортостан.

Теги: МВД РБ, судимость
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