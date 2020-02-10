Фото: Карина Камаева Башкирия в федеральных СМИ: Оберег от коронавируса; в Уфу - на День влюбленных Фото: Карина Камаева

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Для России урбанизация может стать приговором. В Башкирии небольшие деревни продолжают пустеть, а сельские районы возле Уфы растут.

Исчезающая страна? Урбанизация идёт во всём мире, но для России с её пространствами это может стать приговором, считают в «Аргументах и фактах» и сообщают, что 25-30% семей, живущих в сёлах и небольших городах, ездят на работу в крупные центры. Свыше 75% всего жилья строится в 20 крупнейших агломерациях. До 35% инвестиций концентрируется в Москве, Подмосковье, Тюменской обл. и её нефтегазовых округах. Не получится ли так, что лет через 20-30 в стране останется пара десятков городов-многомиллионников, а большая ее часть зарастёт бурьяном? – выразили беспокойство в издании. Так, «за 10 месяцев 2019 г. из Башкирии уехала 121 тыс. человек, а приехали только 117 тыс. Минус 4000 человек», — приводят пример в газете. Сообщается, что главные причины вымывания сельского населения — отсутствие нормальной инфраструктуры и хорошо оплачиваемой работы. «Социсследование 400 домохозяйств в сёлах Абзелиловского, Мелеузовского, Баймакского и Миякинского районов показало, что почти в половине семей есть человек, работающий вахтовым методом в другом регионе. При этом сельские районы, расположенные возле Уфы, активно растут. А десятки небольших деревень продолжают пустеть», пишут в «АиФ» и отмечают, что «ни одна городская среда никогда не стала и не станет новым центром нравственных традиций».

Парадоксы охраны памятников архитектуры. О них узнал «Коммерсантъ» из публикации журнала «Огонёк». В издании сообщают, что в России «за восстановление памятника архитектуры судят, за снос или незаконное строительство — милуют». Так, в Брянской области в городе Новозыбково частных инвесторов за восстановление старинного дома фабриканта Осипова грозят привлечь к суду, а вот разрушителей в Уфе и в Ростове норовят уберечь от возмездия, пишет «Ъ» и сообщает, что в Уфе начался очередной судебный процесс по делу о сносе объекта культурного наследия — «Дома с мастерской» на улице Нехаева, 110. Его уничтожил в 2019 году без разрешения собственник, врач Финат Нигманов. Хотя это статья Уголовного кодекса, но уголовное дело не возбудили, рассказывает издание. Врача-разрушителя штрафовали на 40 тысяч. Но Башкультнаследие добилось судебного решения о восстановлении порушенного памятника. Согласно ему, Нигманов обязан был возместить весь комплекс расходов по воссозданию объекта — около 25 млн рублей. Однако в январе 2020-го Ленинский районный суд Уфы отменил свое же решение о взыскании с собственника уничтоженного памятника 25 млн рублей. Продолжением уфимской истории стал случай в Ростове, где на валах земляной крепости 18 века с видом на Ростовский кремль собственник построил себе дом 140 кв. метров, без всяких согласований, в границах территории объекта культурного наследия, что запрещено законом. «Разрушителям наследия как бы дается сигнал — крушите, не бойтесь. Подстрахуем, жалостную кампанию в прессе устроим, СК призовем на помощь», пишут в «Ъ», подчеркнув: «на таком фоне суд, которым грозили восстановившим памятник в Новозыбкове, кажется воплощением старого принципа "Бей своих, чтоб чужие боялись"».

На День влюбленных – в Уфу. Тем временем эксперты Туту.ру. изучили, где большинство туристов встретят День всех влюбленных, в этом году 14 февраля приходится на пятницу, и если совместить с выходными, то выйдет три дня отдыха. По данным РИА Новости, места в первой десятке направлений разделили южные регионы, города с деловой активностью и места, где просто приятно прогуляться. На первой и второй строчке Москва и Санкт-Петербург, потом идут Сочи, Краснодар, Минеральные Воды и Симферополь. Также в десятке направлений влюбленных – Новосибирск, Ростов-на-Дону, Калининград и Уфа.

Как башкирский школьник спасает свое село от мусора, рассказал телеканал «Мир 24». «После школы 11-летний Матвей Анискин из Башкирии нее бежит гулять с ребятами, а с дедом чистит улицы от мусора в своем селе, — говорится в сюжете. — Экоблогер в интернете и в жизни учит людей, как беречь природу». «Есть отходы, которые разлагаются и не разлагаются. Не разлагаются, например, зубные щетки. Они сделаны из комбинации пластика и нейлона. Их задача – быть мусором на нашей планете вечно», – говорит Матвей. Борьба за природу у них – семейное. Мама мальчика училась на эколога, прадед целый лес посадил, рассказали на телеканале, отметив, что поначалу Матвею приходилось даже с мальчишками драться, чтобы они выкидывали фантики в мусорку. А сейчас и соседи втянулись. На субботники выходит чуть ли не все село. «А когда контейнеры переполнены, я делаю фотографию и отправляю ее главе сельсовета, а он сразу отправляет машину», – рассказал Матвей. В планах — ликвидировать три свалки в районе и наладить центральную канализацию.

От коронавируса — оберег и прививки. INTERFAX.RU сообщил, что в связи со вспышкой коронавируса в Китае в Рунете появились объявления о продаже оберегов и противогазов, защищающих от этой инфекции. Так, жительница Петербурга на сайте объявлений предложила купить у нее за 1,6 млн рублей оберег от коронавируса, который будет нагреваться в случае опасности. В Омске и Тюмени продают за 300-1000 рублей обереги, а также «заговоренный и освященный чеснок», а в Уфе предлагают услуги грузчиков, привитых от коронавируса, говорится в материале.

Вырос автокредит. «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Национального бюро кредитных историй» сообщает, что в 2019-м средний размер автокредита в России вырос за год на 6,4% или 47,4 тыс. руб. и составил 787,2 тыс. руб. Кроме того, средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 8,2% и составила 1,55 млн руб. При этом самый большой средний размер выданных автокредитов в прошлом году отмечается в Москве — 1,14 млн рублей, а наибольший рост размера автокредита зафиксирован в Башкортостане — 10,9%.

Всемирно известный бас, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков рассказал «Российской газете» о своем международном музыкальном фестивале, географии программы, его участниках и новых достижениях. Издание информирует, что «Третий международный фестиваль Ильдара Абдразакова в этом году будет посвящен Джузеппе Верди. 15 февраля он откроется в филармонии Екатеринбурга, затем перелетит в Уфу, Казань и завершится 26 февраля программой "Верди-гала" в Большом зале Московской консерватории». В Уфе в программе фестиваля будет показана «Аттила» Верди, в этом спектакле вместе с Абдразаковым будут выступать итальянский тенор Лучано Ганчи и молодой российский баритон Сергей Кайдалов, пишет «РГ».

Поджигатели. Поджог Никулинского суда Москвы, совершенный 6 февраля, заказал ранее судимый и находящийся в розыске предприниматель из Санкт-Петербурга Олег Григорьев, узнали «Известия» и сообщили, что в 2017 году его задержали по подозрению в торговле поддельным ботоксом. «В ночь на 6 февраля двое мужчин бросили бутылку с зажигательной смесью, однако пожар был оперативно потушен, документы не пострадали, — рассказывает газета. — В тот же день нарушителей задержали. Одним из них оказался уроженец Уфы Руслан Ибрагимов». Вторым обвиняемым, по данным ТАСС, «стал Рафис Галимов — уроженец Башкортостана, проживающий в Москве и работающий бортпроводником». Они арестованы до 6 апреля. Источник ТАСС заявил, что целью поджога было уничтожение материалов одного из уголовных дел.

Матч звезд АСБ в Уфе — один из лучших в истории. Прошедший в Уфе 11-й Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола показал, что город готов к появлению команды молодежной Единой лиги. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент лиги Сергей Кущенко. По его словам, прошедший матч звезд АСБ в Уфе «точно один из лучших в истории АСБ. На матч студентов пришло посмотреть около 6 тыс. человек — отличный показатель даже по меркам профессионального баскетбола в Европе. Мне понравилось, как всё было организовано, начиная от шоу перед матчем и заканчивая самой игрой», сказал Кущенко. Он также отметил: «Мне очень захотелось, чтобы Уфа была представлена в Единой лиге. Для начала в нашем молодежном проекте. На «Уфе Арене» гармонично смотрится паркет, а болельщики показали, что чувствуют игру». Сейчас местный «Уфимец» выступает в Суперлиге-1, пояснили в издании.