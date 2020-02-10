МЧС наградит жителя Башкирии, спасшего из горящего дома десять человек

Фото: предоставлено МЧС РБ





Фото: предоставлено МЧС РБ

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Старобалтачево Балтачевского района 3 февраля загорелся дом. На момент возникновения пожара в постройке находилось десять человек, пять из которых дети.

Когда на веранде, из-за неосторожных действий одного из детей, игравшего со спичками, начался пожар, первым на помощь поспешил Радик Фатхинуров, живущий по соседству. Он вовремя заметил огонь.

В тот момент, когда Радик забежал в дом и сообщил, что в доме горит веранда, сработал пожарный извещатель, установленный в помещении кухни на первом этаже.

«Радик Фатхинуров на руках вынес троих детей и помог выйти двум взрослым. В это время мать хозяина дома разбудила спящего сына, и вместе с ним, а также остальными, находившимися в доме – покинула помещение», — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Благодаря оперативным и решительным действиям соседа удалось своевременно отреагировать на пожар, не допустить травмирования и гибели людей.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рассматривает вопрос о награждении Радика Фатхинурова ведомственной наградой.

Как информировало агентство «Башинформ», когда произошел пожар, 42-летняя хозяйка дома была на лечении в Уфе, двое ее сыновей, 14 и 12 лет, находились в уфимском Центре временного содержания несовершеннолетних подростков. В доме были 36-летний мужчина и его сыновья, 15, восьми и шести лет. К ним пришли гости: 67-летняя мать мужчины, его 33-летняя сестра с семилетней дочкой и 10-летним сыном, также его 38-летний брат со своей 46-летней знакомой.

Взрослые распивали спиртные напитки. Дети играли в доме и на веранде. Хозяин дома через некоторое время пошел спать. Когда на веранде, из-за неосторожных действий одного из детей, игравшего со спичками, начался пожар, первыми на помощь поспешили соседи, вовремя заметившие огонь.

Детей разместили в отделение социального приюта для детей и подростков в Балтачевском районе ГБУ РБ Северный межрайонный центр «Семья».

Отмечается, что автономный дымовой пожарный извещатель установлен в этом доме бесплатно, как многодетной, стоящей на учёте семье.