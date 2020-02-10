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10 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе проверили качество очистки улиц от снега

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 9 февраля руководители сферы жилищно-коммунального хозяйства проинспектировали районы города на качество очистки территорий от снега. Начался рейд с Демского района.

Первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов отметил, что особое внимание нужно уделить расширению проезжих частей и очистке радиусов поворотов, а также следует усилить работу во дворах.

«Каждый здесь присутствующий лично отвечает за вверенную территорию», – подчеркнул он.

Кроме того, было рекомендовано усилить разъяснительную работу с жителями города по информированию их всеми возможными способами о датах проведения комплексных уборок.

В пресс-службе мэрии напомнили, что к работе городских служб привлекаются машины-эвакуаторы. Мешающие уборке снега машины будут перемещаться на время снегоуборочных работ.

Участникам рейда поручили тщательней следить за очисткой остановок, въездов во дворы, главных магистралей и второстепенных дорог города.

Подобные рейды будут проводиться регулярно.

Теги: ЖКХ, снег
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