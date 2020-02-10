Фото: Юлай Каримов В Уфе идет подготовка к финалу Республиканского конкурса «Женщина - мать нации» Фото: Юлай Каримов

УФА, 10 фев 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

4 марта в Уфе, в конгресс-холле «Торатау» состоится финал IV Республиканского конкурса «Ҡатын-ҡыҙ — милләт әсәһе» — «Женщина — мать нации».

В конкурсе принимают участие общественницы, активистки и инициативные женщины-профессионалы своего дела из районов и городов республики, а также жительницы регионов России и стран СНГ, где проживают башкиры.

«В этом году конкурс собрал уже 500 заявок, в прошлом году их было около 300. С каждым годом расширяется география конкурса, к нему активно подключаются многие районы республики. Среди номинантов много педагогов, женщин взрослого поколения», — сообщила автор проекта, председатель Общества башкирских женщин Гульнур Кульсарина.

В конкурсе предусмотрены 10 номинаций: «Женщина — мать», «Женщина – лидер», «Женщина — ученый», «Женщина — педагог», «Женщина — бизнес-леди», «Женщина — мастер», «Женщина — пример года», «Активная общественница старшего поколения», «Молодой общественный деятель», «Женщина в культуре».

По традиции конкурс проходит в два этапа — муниципальный и республиканский. На финале, посвящённом Международному женскому дню, в каждой из 10 номинаций выберут по несколько победительниц — наиболее ярких и активных общественниц в разных сферах жизнедеятельности.

Победительницы получают главную награду конкурса — медаль имени известной активистки башкирского женского движения Рабиги Кушаевой «Женщина — мать нации» и призы от спонсоров.

Конкурс проводит Общество башкирских женщин при поддержке ВПП «Единая Россия». В этом году конкурс проводится на грант главы республики.