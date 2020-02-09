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МЧС по Башкирии предупреждает об усилении ветра до 18 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

МЧС по Башкирии предупреждает об усилении ветра до 18 м/с Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Башгидромет сообщает, что 10 февраля на территории Башкортостана ожидается усиление ветра, местами порывы до 18 м/с.

Главное Управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности.

«При усилении порывов ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях, — отметили в ведомстве. — Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам».

Теги: штормовое предупреждение
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