Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии продолжаются морозы, температура воздуха понизится до -30° Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сохраняется морозная погода. По данным Башгидромета, сейчас в Уфе столбики термометров показывают -21°.

Сегодня, 9 февраля — местами небольшой снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -20°,-25°, при прояснениях до -30°, днем -12°,-17°.

10 февраля прогнозируется ночью местами небольшой снег. Днем по республике небольшой снег, местами до умеренного, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -20°,-25°, при прояснениях до -30°, днем -10°,-15°.

11 февраля — небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -10°,-15°, при прояснениях до -20°, днем -7°,-12°.