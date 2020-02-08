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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Кигинский район передал Уфе эстафету марафона Победы

ОБЩЕСТВО
Фото: Кигинский район

Фото: Кигинский район

УФА, 8 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В райцентре Верхние Киги состоялся районный этап республиканского марафона, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие порядка тысячи жителей, сообщили в муниципалитете.

После церемонии возложения цветов к памятнику участникам Великой Отечественной кигинцы передали эстафету Орджоникидзевскому району Уфы, а капсулы с символом Вечного огня — Белокатайскому, Дуванскому, Мечетлинскому и Салаватскому районам республики. Символы везли на легендарном танке Т-34.

Республиканский марафон стартовал 7 ноября 2019 года в уфимском парке Победы. Первым штандарт марафона принял Бураевский район. Кигинский район получил эстафету 1 февраля от Янаула. За шесть дней символ марафона — частичка «Вечного огня», успел обойти все населенный пункты, где прошли тематические мероприятия.

Марафон «Победа» проводится в рамках республиканского фестиваля народного творчества «Салют Победы». Заключительный этап состоится 9 мая 2020 года в уфимском парке Победы. Организаторы — Минкультуры РБ, Республиканский центр народного творчества, Республиканский музей Боевой Славы, администрации муниципалитетов республики.

Теги: Победа, марафон, Вечный огонь
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