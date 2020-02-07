Фото: ИА «Башинформ» В Уфе 35 женщин решили отказаться от своих новорожденных детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По информации Управления по опеке и попечительству Уфы, в 2019 году 35 женщин изъявили намерение отказаться от своих новорожденных детей.

В результате работы службы профилактики отказов от новорожденных детей удалось сохранить в семьях 23 малыша.

Годом ранее было зафиксировано 59 намерений отказа, 39 женщин одумались и забрали младенцев в семьи

В Уфе с 2014 года сохранить ребенка в кровной семье женщинам помогает служба профилактики отказов от новорожденных. При получении сигнала о намерении роженицы отказаться от ребенка, специалист выезжает в роддом. Выявляются причины отказа от ребенка, проводится первичная консультация, собирается информации о ситуации женщины, ее семье, ближайшем окружении, выясняются возможные ресурсы. Если женщина соглашается, то с ней и ее семьей ведется реабилитационная работа. Сопровождение осуществляется три месяца, но может быть продлено до двух лет.