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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе 35 женщин решили отказаться от своих новорожденных детей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе 35 женщин решили отказаться от своих новорожденных детей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По информации Управления по опеке и попечительству Уфы, в 2019 году 35 женщин изъявили намерение отказаться от своих новорожденных детей.

В результате работы службы профилактики отказов от новорожденных детей удалось сохранить в семьях 23 малыша.

Годом ранее было зафиксировано 59 намерений отказа, 39 женщин одумались и забрали младенцев в семьи

В Уфе с 2014 года сохранить ребенка в кровной семье женщинам помогает служба профилактики отказов от новорожденных. При получении сигнала о намерении роженицы отказаться от ребенка, специалист выезжает в роддом. Выявляются причины отказа от ребенка, проводится первичная консультация, собирается информации о ситуации женщины, ее семье, ближайшем окружении, выясняются возможные ресурсы. Если женщина соглашается, то с ней и ее семьей ведется реабилитационная работа. Сопровождение осуществляется три месяца, но может быть продлено до двух лет.

Теги: опека
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