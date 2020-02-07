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В Уфе призывник хотел купить военный билет за 180 тысяч рублей, но передумал

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе призывник хотел купить военный билет за 180 тысяч рублей, но передумал Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Следственный отдел по Советскому району Уфы по материалам, представленным сотрудниками городского Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России, возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего уфимца. Он подозревается в преступлении по статье «покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере».

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что в конце прошлого года 20-летний парень, не желающий служить в армии, воспользовался рекомендацией знакомых и обратился к подозреваемому с просьбой помочь «откосить» от службы.

Уфимец обозначил стоимость военного билета — 180 тысяч рублей. Именно за эти деньги должностное лицо в военном комиссариате обеспечило бы освобождение призывника от службы в армии, заверил молодого человека подозреваемый. Парень согласился, но позже он осознал противоправность действий подозреваемого.

Призывник решил обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Молодой человек передал посреднику требуемую сумму, после чего последний был задержан.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Теги: военный билет, СКР по РБ
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