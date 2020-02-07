Фото: Соцсети В Башкирии семья забрала из детского дома четверых братьев и сестер Фото: Соцсети

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Брат с сестрой Азалия и Азамат недавно стали героями программы «Радость нашего дома» на телеканале «Вся Уфа». Потенциальным родителям малышей представил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Сегодня глава ведомства рассказал о продолжении истории.

«В этой истории есть один нюанс, в прошлый раз он остался «за кадром». Дело в том, что у малышей еще есть старшие брат и сестра. То есть их четверо! И всех ребят сегодня приняла замечательная дружная семья», — написал Максим Забелин.

Стоит отметить, что ранее руководитель республиканского Минздрава уже пристроил маленького воспитанника уфимского дома ребенка в канун Нового года.