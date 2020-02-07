В Уфе вернули двустороннее движение на участке в конце улицы Гафури
УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе вернули двустороннее движение на участке в конце улицы Гафури. Запрещающие знаки демонтированы 5 февраля, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее на протяжении одного квартала от ул. Красина до ул. Достоевского движение было односторонним. Здесь шло строительство двух 20-этажных домов.
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