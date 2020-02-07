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Радий Хабиров наградит двоих жителей Башкирии, спасших бабушку из горящего дома

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Радий Хабиров наградит двоих жителей Башкирии, спасших бабушку из горящего дома Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Глава республики Радий Хабиров наградит двоих жителей села Красная Башкирия Юнира Атанова и Руслана Галиуллина, спасших из горящего дома 82-летнюю Альбину Габдрахманову. Об этом руководитель региона написал на своей странице в «Фейсбуке».

Как информировало﻿ агентство «Башинформ», в одной из двух квартир дома проживала пенсионерка. Она вовремя обнаружила небольшое возгорание на веранде. После безуспешных попыток потушить пожар самостоятельно, бабушка вернулась в дом за вещами, но растерялась и вовремя покинуть помещение не смогла. Огонь охватил дом полностью. Проезжавший мимо Юнир увидел дым, остановился. Дверь была заблокирована, мужчина разбил окно и влез внутрь дома. Вместе с Русланом, который тоже ринулся в горящий дом, они вытащили бабушку на руках.

«Наверное, каждый из нас поступил бы на их месте точно так же. Это у нас в крови — помогать ближнему, попавшему в беду. И не за похвалу, не за награду, а просто потому, что мы не можем пройти мимо чужой беды. Я стараюсь отмечать такие поступки. Обязательно приглашу Юнира и Руслана на награждение. Молодцы, ребята!», — написал Радий Хабиров.

Бабушку спасли в день ее рождения. Семья с двумя детьми, проживающая в соседней квартире, также вовремя покинула помещение. Никто не пострадал.

Теги: пожар, глава РБ
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