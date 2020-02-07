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В Башкирии увеличилось число теплых дней

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Башкирии число дней с температурой воздуха больше 5 градусов увеличилась от трех до 13 дней.

Такие данные приводятся в статье «Основные тенденции и показатели изменения гидрометеорологических условий» на территории Башкирии, опубликованной в республиканском «Вестнике Академии наук».

Ученые проанализировали данные по датам устойчивых переходов температуры воздуха через значения 5 и 10 градусов весной и осенью, представленные отделом агрометеорологии и агрометпрогноза Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башкирское УГМС) за период 1945-2015 гг.

В целом были обработаны и проанализированы наблюдения 30 метеостанций, расположенных на всей территории Республики Башкортостан.

За этот период количество дней с температурой воздуха свыше 5°С, составляло от 159 до 178. В период до 1980 года эти значения колебались в пределах от 155 до 175 дней; а в период с 1980 по 2015 год изменялись от 178 до 183 дней, что заметно выше первого временного промежутка (до 1980 г.).

Ученые отмечают, что наибольшие значения наблюдаются по метеостанциям, расположенным во всех зонах и в горных районах: Аскино – 11, Верхнеяркеево – 13, Тукан – 12 дней.

Исключением являются южные и юго-западные районы, где изменения продолжительности периода наблюдаются в пределах средних значений (5-8 дней), меньше всего – в Кумертау – 3 дня.

Увеличивается количество дней — продлевается и вегетационный период, когда воздух прогревается выше 10 градусов.

В Башкирии в среднем он составляет от 125 до 150 дней. Дольше всего он длится в районах башкирского Предуралья (более 135 дней) и юго-востока башкирского Зауралья. В пределах Северо-восточного субрегиона республики и в горных районах она составляет менее 135 дней (в пределах 130 – 125 дней).

Учитывая данные исследования, аграрии могут подбирать подходящие сельскохозяйственные культуры с учетом их вегетации в условиях происходящих региональных изменений климата.

Любопытно, что в районах, ориентированных на растениеводство, с плодородными почвами, значительного увеличения вегетационного периода не наблюдается, а в северных районах Башкирии наблюдается прирост теплых дней.

Самые минимальные величины прироста продолжительности вегетационного периода наблюдаются в юго-западных районах республики, отличающихся значительными показателями солнечной радиации. В целом по территории республики обнаруживается увеличение продолжительности значений вегетационного периода с юга на север.

Как ранее сообщал РБК, по данным метеонаблюдений в Башкирии за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха повысилась на 0,7 градуса. Это соответствует общемировым тенденциям. За сто последних лет среднегодовая температура воздуха в России повысилась на 1,29 градуса Цельсия, в мировом масштабе – на 0,74. Также в республике возросло годовое количество осадков. При среднем уровне для региона 499 миллиметров в год, за последнее десятилетие он составил 502 мм.

Температурные рекорды были побиты и в 2020 году: 4 февраля температура воздуха превысила 4 градуса. В октябре 2019 года также было аномальное потепление: 26 октября воздух прогрелся до 13 градусов.

Теги: погода, изменение климата
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