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Мэрия Уфы прокомментировала ремонт «кирпичами» моста в Шакше

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Фото: автор

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе ремонтировать ямы на шакшинском мосту стали кирпичами и тротуарной плиткой. Об этом сообщает UfaTime.ru.

По словам очевидцев, ремонт дорожного полотна происходил с помощью молотков, кирпичей, плитки. Местные жители рассказали агентству «Башинформ», что ямы на мосту затрудняют движение, плачевное состояние дороги сказывается не только на трафике, но и на автомобилях владельцев. Житель села Князево был вынужден обратиться в автосервис, так как каждый день проезжает этот участок автодороги.

ИА «Башинформ» обратилось в администрацию Уфы за комментарием.

«Действительно, глубокие ямы закладывали брусчаткой. Однако стоит отметить, что это временная мера, призванная обеспечить безопасность дорожного движения. Так как попав в подобную яму, автомобиль может получить серьезные повреждения или резко поменять траекторию своего движения. Чтобы этого не случилось, было принято решение временно заложить яму брусчаткой. В нестабильных погодных условиях ямочный ремонт асфальтовой смесью провести на этом участке пока не представляется возможным. Как только сойдет снег, стабилизируется погода — на участке проведут ремонт покрытия», — сообщила начальник отдела пресс-службы администрации Уфы Рената Салахова.

СМИ писали, что шакшинский мост, построенный в 1984 году, нуждается в реставрации. Предыдущий мэр Уфы Ирек Ялалов включал его в список предаварийных мостов. Ранее планировалось, что работы начнутся в 2020 году.

Теги: ремонт дорог, мосты
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