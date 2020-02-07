Фото: ОНФ Уфимцы в середине зимы остались без газового отопления Фото: ОНФ

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Несколько дней назад жители одной из квартир дома по улице Миасской, 42, остались без газа. Обогревать помещения ветхого строения приходится электрическими обогревателями. Но с нагрузкой они не справляются: дом изначально не был утеплен и ни разу капитально не ремонтировался.

«Жители не раз обращались к представителям органов власти за помощью, но так и не дождались ее. Перед Новым годом газовая печь в квартире №3 начала разваливаться, появились трещины. Сейчас она обрушилась, и люди вынуждены обходиться без отопления в середине зимы», — сообщили представители ОНФ в Башкирии, которые навестили жителей этого дома.

Прямого доступа к воде у жителей дома на Миасской, 42, нет. За ней они ходят на соседнюю улицу. Общественники выяснили, что дом построен в 1950-х годах, и официально попросили включить строение в список для комиссионного обследования.