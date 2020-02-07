Уфимцы в середине зимы остались без газового отопления
Уфимцы в середине зимы остались без газового отопления Фото: ОНФ
УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
Несколько дней назад жители одной из квартир дома по улице Миасской, 42, остались без газа. Обогревать помещения ветхого строения приходится электрическими обогревателями. Но с нагрузкой они не справляются: дом изначально не был утеплен и ни разу капитально не ремонтировался.
«Жители не раз обращались к представителям органов власти за помощью, но так и не дождались ее. Перед Новым годом газовая печь в квартире №3 начала разваливаться, появились трещины. Сейчас она обрушилась, и люди вынуждены обходиться без отопления в середине зимы», — сообщили представители ОНФ в Башкирии, которые навестили жителей этого дома.