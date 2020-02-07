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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Полуфиналист конкурса «Лидеры России-2020» из Уфы рассказал о преимуществах проекта

ОБЩЕСТВО
Фото: БАГСУ

Полуфиналист конкурса «Лидеры России-2020» из Уфы рассказал о преимуществах проекта Фото: БАГСУ

УФА, 7 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Магистрант кафедры «Государственного и муниципальногое управления» Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ Ильшат Ханнанов стал полуфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России».

Талантливому молодому человеку всего 27 лет. Во время обучения в магистратуре БАГСУ, он подал заявку на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Пройдя серьезный отбор из 42 тысяч заявок, он вошел в число 282 полуфиналистов из Приволжского федерального округа, среди которых были представители самых разных отраслей: ракетно-строительной промышленности, гражданской авиации, бизнеса, госсектора.

«Конкурс очень интенсивный и уровень изначально задается очень высокий, — рассказал Ильшат после участия в конкусре. – Лично для меня самым сложным был этап разбора кейсов по причине сжатых сроков и их несвязанности между собой. Например, в одном стояла задача создать план развития инновацинного города со всей инфраструктурой при ограниченном бюджете, а в другом выжить после крушения на Марсе в условиях ограниченных ресурсов для выживания. Это учит будущих управленцев масштабному мышлению, умению расставлять приоритеты, а также тренирует ум. Несмотря на то, что в финал я не вышел – для меня это уже победа. Теперь грамота за подписью первого заместителя руководителя администрации президента России стоит у меня дома на самом видном месте».

Ранее сообщалось, что в список финалистов конкурса «Лидеры России 2020», который пройдет этой весной в Сочи, вошли шесть представителей Башкортостана: Арсен Аюпов, Тимур Зайнуллин, Азат Исангулов, Рустам Кантюков, Рамиль Муталлапов, Николай Поподько.

Конкурс «Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Участникам предлагают бросить вызов тысячам управленцев и попасть в сообщество лидеров, которые определят будущее России. Участник может принимать участие, как в общем конкурсе, так и в специализациях: «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии», если соответствует их требованиям. 300 суперфиналистов конкурса получат гранты в размере 1 млн рублей, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев.

Теги: конкурс Лидеры России
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