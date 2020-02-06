Судебные приставы разыскивают жителя Башкирии, задолжавшего полмиллиона рублей дочери
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УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
Судебные приставы Башкортостана разыскивают Шарафутдинова Фидана Фаткуловича, долг по алиментным платежам которого составляет более полмиллиона рублей.
Исполнительное производство в отношении жителя Гафурийского района было возбуждено еще в 2015 году. Мужчина задолжал перед шестилетней дочерью 545 000 рублей. Не желая исполнять решение суда, мужчина исчез. До сих пор его местонахождение неизвестно, должник объявлен в розыск.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщать в УФССП России по Республике Башкортостан, в дежурную часть по телефону: 8(347) 273-56-40.
В соответствии с законом судебные приставы-исполнители, в рамках исполнительных производств вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.