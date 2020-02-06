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В Башкирии хотят создать международный лагерь по развитию предпринимательских навыков

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии хотят создать международный лагерь по развитию предпринимательских навыков Фото: Валерий Шахов

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии планируется создать международный лагерь по развитию предпринимательских навыков, сообщили на заседании в республиканском правительстве.

Создание лагеря запланировано на базе уфимского санатория-профилактория «Речные зори». Его площадь превышает 2 тысячи квадратных метров.

По словам главы регионального Минобра Айбулата Хажина, в числе самых востребованных тем, которые интересуют сейчас молодежь — предпринимательство, финансовая грамотность, основы тележурналистики, блогерства, а также театральное и ораторское искусство, деловой этикет. Поэтому именно они и «будут предложены в рамках этого проекта».

«Лагерь поможет школьникам сделать осознанный выбор в дальнейшей жизни, развить предпринимательские навыки, а также навыки softskills. Кроме того, даст возможность учиться у предпринимателей и преподавателей-практиков, на деле применить полученные знания и навыки», — заявил на заседании Проектного офиса по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата помощник руководителя Администрации главы Башкирии Иван Абрамов.
По итогам состоявшегося заседания было принято решение разработать «дорожную карту» по созданию в республике международного лагеря по развитию предпринимательских навыков. Она включает в себя, в том числе, «мероприятия по разработке дизайн-проекта и необходимых строительных работ», добавили в пресс-службе Минэкономразвития Башкирии.

Теги: дети, предпринимательство, лагерь по развитию предпринимательских навыков
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