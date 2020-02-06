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В Башкирии «проверка мужа на измены» обошлась женщине почти в полмиллиона рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии «проверка мужа на измены» обошлась женщине почти в полмиллиона рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В городе Октябрьском 40-летняя местная жительница стала жертвой мошенников из-за того, что хотела проверить мужа на измены. «Проверка» обошлась ей в 415 тысяч рублей.

Как сообщают в МВД по Башкирии, женщина в интернете нашла гадалку, которая занимается снятием приворотов. Она объяснила ведунье, что хочет проверить мужа на измены, на что представительница услуги попросила отправить ей сообщением фотографию клиентки и супруга. Гадалка по снимкам заметила, что на муже сильный приворот и для его снятия якобы необходимо проводить платные обряды. Женщина согласилась, и на протяжении месяца созванивалась со своей «спасительницей», перечисляла ей на банковский счёт деньги за проведенные обряды. В итоге женщина перевела своей новой знакомой почти 415 тысяч рублей. Только спустя некоторое время она поняла, что попалась на уловки мошенницы. Гадалка перестала выходить на связь, а платные обряды, как выяснилось позже, привели только к убыткам. Женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские разыскивают подозреваемую.

Теги: мошенничество, МВД по РБ
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