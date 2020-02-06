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МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о мокром снеге и гололеде

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о мокром снеге и гололеде Фото: Ксения Калинина

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о мокром снеге и гололедице. По прогнозам синоптиков, на юге республики 7 февраля ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед. Жители Башкирии получили соответствующие SMS-сообщения.

В северной половине республики местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -12,-17 градусов, при прояснениях до -22, днем -5,-10. В южной половине республики снег, местами до сильного, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5,-10, днем 0,-5.

Теги: МЧС РБ
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