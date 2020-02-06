Фото: Олег Яровиков Уфимцы смогут бесплатно проверить свои тонометры Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

11 февраля Росстандарт во всех регионах страны проведет масштабную акцию по бесплатной проверке тонометров «Будь уверен! Будь здоров!».

Цель акции – донести до россиян важность регулярной проверки бытовых тонометров артериального давления.

«В прошлом году благотворительная акция Росстандарта впервые прошла по всей стране. Тогда в ней приняли участие более 10 тысяч человек. Каждый десятый проверенный метрологами тонометр показал неверные данные, а это опасно для здоровья и жизни его владельца. Особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний, — заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. — В прошлый раз многие участники акции отмечали, что даже не задумывались о том, что тонометр может «врать» и как нужно действовать в такой ситуации».

Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

Так, самой частой причиной неверных показаний тонометров в прошлом году стала негерметичность манжеты. Также около 10% проверенных тонометров были признаны экспертами непригодными, а это сотни людей, ориентирующихся на показания своих приборов.

В Уфе акция по бесплатной проверке тонометров состоится на бульваре Ибрагимова, 82.

Время проведения акции – с 10 до 16 часов.