Башкирия в федеральных СМИ: Противодействие межрелигиозной розни, коронавирусу и гриппу

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

На международной конференции в Хорватии российские мусульмане рассказали о противодействии межрелигиозной розни. В работе конференции участвует глава ДУМ Башкирии.

«Человеческое братство во имя укрепления безопасности и мира», так называется международная конференция, проходящая в Хорватии, передают РИА Новости. По данным агентства, в работе конференции, организованной Всемирной исламской лигой, «принимают участие первый зампред Совета муфтиев России Рушан Аббясов, глава Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур хазрат Биргалин, а также руководитель международного департамента СМР и ДУМ РФ Ильдар Галеев». Российские мусульмане рассказали на международной конференции в Загребе о способах противодействия межнациональной и межрелигиозной розни. Также на форуме отдельно обсуждалась Социальная доктрина мусульман России. Этот документ участники форума назвали «отражением российского опыта добрососедства между конфессиями», отмечается в сообщении.

Требуют убрать кресты. Тем временем ИА Eurasia Daily передает, что «житель Башкирии Явдат Зайнышев обратился в суд с требованием убрать православные поклонные кресты, установленные в его родном селе Узян. Он утверждает, что они были установлены без согласия местных жителей. Рассмотрение административного судебного иска назначено на 10 февраля», говорится в материале. «При этом половина жителей нашего села — мусульмане», — цитирует EADaily заявление Зайнышева и продолжает: «А вот как описывается установка поклонного креста в Узяне на портале Уфимской епархии: «18 июня 2016 года по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона в селе Узян был освящён и установлен поклонный крест, на месте сгоревшего в 1934 году Троицкого храма». Отмечается, что на освящении поклонного креста в Узяне собралось почти все население, а сам крест ставили на деньги благотворителей. «Численность населения составляет 1140 человек. Преобладают русские (76% по данным переписи 2002 года)», — уточнили в EADaily, отметив, что «село Узян в свое время получило всенародную известность — именно здесь в 1975 году шли съемки знаменитого сериала "Вечный зов"».

Регионы готовятся к проникновению вируса. В тюменском аэропорту приземлился первый самолет специально созданной для эвакуации россиян из Китая группировки ВКС России, информирует «Коммерсантъ», уточнив, что среди прибывших из пораженного коронавирусом китайского Уханя — 80 граждан России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Украины и других стран. После многочисленных проверок их разместили в местном санатории «Градостроитель», запретив покидать комнаты в течение двух недель, отмечается также, что «прибывшие граждане будут максимально изолированы друг от друга». Санаторий огражден двумя периметрами безопасности, его охраняют росгвардейцы. Тем временем другие регионы готовятся к проникновению вируса, продолжают в издании, в частности, «в правительстве Башкирии прошло первое совещание оперативного штаба по недопущению завоза коронавирусной инфекции — в закрытом для журналистов режиме. Открытым сделали только доклад заместителя главного санитарного врача республики Александра Жеребцова, который сообщил, что заболеваемости коронавирусом в республике не зафиксировано. У 25 жителей Башкирии, в том числе 15 уфимцев, вернувшихся из Китая, установлены симптомы ОРВИ. Они госпитализированы, анализы направлены в лабораторию», рассказал «Ъ».

Эпидемия гриппа набирает обороты и готова атаковать Башкирию, продолжают «вирусную» тему «Аргументы недели». «11 школ и один детский сад в Башкирии закрыли на карантин по гриппу. Местные эпидемиологи прогнозируют пик заболеваемости к середине февраля», — сообщает газета, отметив, что «начало эпидемического подъема по гриппу и ОРВИ на территории республики медики констатировали по итогам прошедшей недели. Заболеваемость населения выше эпидемического порога на 35,6%, а за неделю она выросла более чем на треть. Первыми под удар гриппа и ОРВИ попадают школьники», констатировало издание.

В Уфу — на Весенний Форум ЖКХ. «Стройгазета» информирует, что с 21 по 23 апреля 2020 года в Уфе в ВДНХ-Экспо состоится Весенний Форум ЖКХ и специализированные выставки «Благоустройство. Комфортная среда», «Инженерные системы. Светотехника». Отмечается, что форум станет крупнейшей отраслевой площадкой в Приволжском регионе России. По данным газеты, ключевым событием деловой программы форума станет пленарное заседание: «Итоги и перспективы национального проекта «Жилье и городская среда». Для выработки решений в сфере развития жилищно-коммунальной сферы состоятся различные деловые секции.

Генпрокурора просят защитить права жителя Уфы, подозреваемого в убийстве педофила. Как узнал ТАСС, правозащитный центр «Единой России» просит генпрокурора РФ взять на личный контроль уголовное дело в отношении жителя Уфы, который избил мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий с несовершеннолетними. «30 января 14-летний мальчик попросил подозреваемого о помощи. По словам ребенка, незнакомый мужчина совершил с ним и его товарищем развратные действия. Подозреваемый решил выяснить отношения с мужчиной, конфликт перерос в драку, от полученных телесных повреждений 54-летний мужчина умер в карете скорой», — рассказали в агентстве. В отношении жителя Уфы, который избил мужчину, возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под домашним арестом. Отмечается также, что это дело вызвало широкий общественный резонанс — в защиту уфимца выступили более 30 тыс. человек, которые подписали петицию, размещенную в интернете. Правозащитники готовы оказать ему юридическую поддержку, заключили в ТАСС.

RT﻿ выяснил, что убитый уфимцем 54-летний педофил Владимир Зайцев имел несколько судимостей, «в колонии был склонен к уединению».

Санатории Башкирии вошли в список самых популярных в России. Как сообщает газета АиФ-Москва, в рейтинге «ТурСтата» первые три места в списке самых востребованных направлений санаторного отдыха заняли учреждения Краснодарского края, Ставрополья и Крыма. Четвертое место заняли подмосковные санатории, на пятом месте по популярности — санатории Башкортостана. Далее идут учреждения Алтая, Самарской, Ленинградской, Ярославской и Тульской областей, сообщили в газете.