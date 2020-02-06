Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.17 ↓

EUR 69.74 ↑

6 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Специалисты устанавливают источник, загрязнивший реку Уфу

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Специалисты устанавливают источник, загрязнивший реку Уфу Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В информационно-диспетчерский центр города накануне вечером поступила информация о том, что в Лихачевской излучине реки Уфы обнаружено маслянистое пятно, похожее на нефтепродукт. На место выехали представители Управления гражданской защиты Уфы, «Уфаводоканала» и спасатели.

«Выяснилось, что произошел слив стоков по системе ливневой канализации, источник устанавливается, — сообщили в пресс-службе УГЗ города. — Сотрудники Поисково-спасательного отряда провели обработку масляного пятна сорбентом. Специалисты столичного водоканала взяли пробы воды на анализ».

В Управлении также добавили, что угрозы распространения нет, сейчас ведутся работы по уборке вещества.

По состоянию на 09.00 часов 6 февраля, готовы результаты контроля качества воды — показатели соответствуют нормативным значениям.

Теги: Управление гражданской защиты Уфы, спасатели
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии у прибывших из Китая граждан обнаружена вирусная инфекция
На территории Башкортостана зарегистрировано 25 случаев острой респираторной вирусной инфекции у граждан, прибывших из Китая, сообщил замруководителя Р
Участников форума студентов #ДОМА пригласили на стажировку в правительство Башкирии
Около тысячи студентов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска. Казани, Екатеринбурга, Магнитогорска, Оренбурга, Самары, Перми, Ханты-Мансийска, Альме
«Вы что творите, уроды?!» - Элвин Грей заступился за коллегу по цеху
Элвин Грэй (Радик Юльякшин) заступился за коллегу по цеху. Популярный артист эмоционально написал, что у певицы Иркэ после концерта в Казани разбили маши
20-летний парень из Башкирии покорил жюри вокального проекта «Ну-ка, все вместе!»
20-летний вокалист из Стерлитамака Эрик Ахметов покорил жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Об этом сообщила городская детская школа
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть