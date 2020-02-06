Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе Специалисты устанавливают источник, загрязнивший реку Уфу Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В информационно-диспетчерский центр города накануне вечером поступила информация о том, что в Лихачевской излучине реки Уфы обнаружено маслянистое пятно, похожее на нефтепродукт. На место выехали представители Управления гражданской защиты Уфы, «Уфаводоканала» и спасатели.

«Выяснилось, что произошел слив стоков по системе ливневой канализации, источник устанавливается, — сообщили в пресс-службе УГЗ города. — Сотрудники Поисково-спасательного отряда провели обработку масляного пятна сорбентом. Специалисты столичного водоканала взяли пробы воды на анализ».

В Управлении также добавили, что угрозы распространения нет, сейчас ведутся работы по уборке вещества.

По состоянию на 09.00 часов 6 февраля, готовы результаты контроля качества воды — показатели соответствуют нормативным значениям.